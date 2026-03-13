Musei statali di Firenze arrivano biglietti cumulativi e orari unificati

I musei statali di Firenze annunciano l’introduzione di biglietti cumulativi e orari unificati. Si tratta di un sistema più integrato che mira a rendere l’accesso più semplice per i visitatori e a migliorare la pianificazione delle visite. Le novità riguardano diverse strutture, tutte coinvolte in questa iniziativa volta a facilitare l’esperienza di chi sceglie di visitare i musei cittadini.

Un sistema museale più integrato, con modalità di accesso semplificate e una programmazione delle visite più chiara. Dal 15 marzo il gruppo statale che comprende la Galleria dell’Accademia di Firenze e i Musei del Bargello introduce nuovi biglietti cumulativi e uniforma gli orari di apertura di tutte le sedi. La prima novità riguarda la bigliettazione. Saranno disponibili due titoli cumulativi che consentiranno di visitare più musei del gruppo con un unico biglietto. Con 38 euro, valido 72 ore, sarà possibile accedere a tutte le sedi del sistema: oltre alla Galleria dell’Accademia di Firenze e al Museo Nazionale del Bargello, anche al Museo delle Cappelle Medicee, al Complesso di Orsanmichele e al Museo di Palazzo Davanzati, pianificando la visita nell’arco di tre giorni consecutivi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

