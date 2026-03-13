Venerdì 13 marzo 2026, il candidato sindaco ha incontrato i residenti dei quartieri mantovani per un confronto diretto. Durante l'evento si sono discussi temi come la sicurezza, i parcheggi e la viabilità, con la presenza di cittadini che hanno posto domande e condiviso le proprie preoccupazioni. L'incontro ha visto una partecipazione significativa, soprattutto tra i soli, che rappresentano il 46% della popolazione coinvolta.

La sera di venerdì 13 marzo 2026 ha un intenso confronto tra il candidato sindaco Andrea Murari e i residenti dei quartieri mantovani, focalizzato su sicurezza, parcheggi e viabilità. Durante gli incontri tenuti al Club delle Tre Età e nel Parco del Mincio, sono stati analizzati dati demografici critici e presentati piani operativi per migliorare la qualità della vita urbana. I dati emersi dall’incontro a Borgo Pompilio rivelano una popolazione di 2.628 abitanti distribuiti in 1.279 nuclei familiari, dove quasi la metà delle persone vive da sola e oltre un quarto è over 65. Questa composizione demografica pone sfide specifiche per la pianificazione urbana, richiedendo servizi mirati per supportare una comunità che sta rapidamente invecchiando e diventando più fragile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Murari: 46% di soli, sfida per i quartieri mantovani

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