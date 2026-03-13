Muore in vacanza a Cipro ma quando la salma rientra in patria è senza cuore la famiglia | Vogliamo risposte

Un uomo di 76 anni, britannico, è morto durante una vacanza a Cipro. Quando la salma è tornata in Italia, i familiari hanno scoperto che mancava il cuore. La famiglia ha chiesto spiegazioni e desidera sapere cosa sia successo. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richieste di chiarimenti sulla vicenda.

L'assurda vicenda vede protagonista il 76enne britannico Michael Graley, deceduto mentre era in vacanza con la moglie a Cipro. La scoperta solo quando il coroner britannico ha esaminato il corpo ritrovandosi davanti all'assenza dell'organo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Greta Spreafico scomparsa da 3 anni, la famiglia si oppone all’archiviazione: “Vogliamo risposte”La famiglia di Greta Spreafico si è opposta alla richiesta di archiviazione delle indagini sulla scomparsa della cantante di Erba (Como). Leggi anche: Pink ricoverata in ospedale: “Una nuova cicatrice, io qui da sola mentre la mia famiglia è in vacanza” Contenuti utili per approfondire Muore in vacanza a Cipro ma quando la... Temi più discussi: Mattia Cossettini muore a 9 anni in vacanza a Marsa Alam, sviene durante una gita in barca: i medici pensano a un colpo di calore; Precipita col parapendio, 28enne italiana muore alle Canarie; Dramma a Pietra Ligure. Confessa alla compagna di averla tradita e poi precipita dal terzo piano e muore; Tragedia a Tenerife, rientrate in Italia le ceneri dell'apprezzata artista e fissato l'ultimo saluto. Dramma a Pietra Ligure. Confessa alla compagna di averla tradita e poi precipita dal terzo piano e muoreSavona – Una tragedia ha scosso la città di Pietra Ligure la notte tra sabato e domenica. Un uomo di 34 anni, N. S. D. T., residente a Torino ma in vacanza in Riviera con la sua compagna di poco più g ... ilsecoloxix.it Cristina Colturi morta a 28 anni a Tenerife dopo un volo col parapendio: era un regalo del suo fidanzatoUn drammatico incidente ha stroncato la vita di Cristina Colturi, 28 anni, originaria di Castelnuovo Bozzente (Como) e residente da un anno a Tenerife, nelle ... thesocialpost.it Padova, muore in palestra a 52 anni mentre si allena con la moglie: «Abbiamo usato il defibrillatore ma non è bastato» x.com OPERAIO 27ENNE MUORE DOPO ESSERE CADUTO DA UN'ALTEZZA DI 15 METRI Tragedia nella giornata di mercoledì a San Marcellino dove un 27enne ha perso la vita mentre effettuava dei lavori di ristrutturazione in corso Italia. Il giovane è p - facebook.com facebook