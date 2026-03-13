Il 13 marzo 2026, nel Mugello, si è svolto un incontro dedicato alle pari opportunità e alla lotta contro la violenza di genere. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti locali e esperti del settore, discutendo di iniziative e strategie per affrontare questi temi. L'evento si è concentrato su tematiche sociali e sulla promozione di un ambiente più equo e sicuro per tutti.

Mugello (Firenze), 13 marzo 2026 - Si è tornati a confrontarsi su pari opportunità e contrasto alla violenza di genere in Mugello. Dopo i due incontri formativi tenuti a Vicchio e San Piero, rispettivamente, il 3 e il 5 marzo scorsi con circa cento partecipanti, ieri la sala consiliare del Comune di Borgo San Lorenzo ha ospitato l’incontro di formazione di secondo livello a cui erano presenti amministratori e personale degli enti locali, istituzioni scolastiche e terzo settore, forze dell’ordine. Con le operatrici dell'associazione Artemisia sono stati trattati temi particolarmente delicati: la relazione d’aiuto, richieste esplicite ed implicite nei casi di violenza, segnali ed effetti della violenza domestica, come raccogliere le storie di violenze (segnalazione e denuncia). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mugello, incontro su pari opportunità e contrasto a violenza di genere

