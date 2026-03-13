Mtp e Camfin più forti in Pirelli

Mtp e i soci di Camfin hanno confermato la loro intenzione di mantenere la partecipazione in Pirelli, sottolineando la volontà di essere azionisti stabili e di lungo termine. La dichiarazione arriva in un momento di rafforzamento delle loro posizioni nel capitale del gruppo e dimostra l’impegno a sostenere i progetti industriali di Pirelli. Nessun cambio di strategia è stato annunciato ufficialmente.

Mtp e i soci di Camfin ribadiscono la volontà di "restare azionisti stabili e di lungo periodo di Pirelli, confermando fiducia e impegno nel sostenere i progetti industriali del gruppo". Marco Tronchetti Provera (in foto) e Camfin hanno infatti deciso di estendere dal 30 giugno 2030 al 30 giugno 2035 la data a partire dalla quale potrà essere richiesta l'eventuale liquidazione delle società della catena di controllo. La modifica, approvata dai cda, sarà sottoposta alle rispettive assemblee e coinvolge, oltre a Camfin, anche Camfin Alternative Assets e Longmarch Holding srl, tutte società riconducibili alla Mtp Spa, la holding di Tronchetti Provera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

