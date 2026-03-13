Un concerto si è tenuto all’università di Tor Vergata con il clarinettista Darko Brlek, accompagnato da un quartetto d’archi di rilievo. Sono state eseguite composizioni di Mozart e Brahms, attirando un pubblico interessato alla musica classica. L’evento ha visto la partecipazione di musicisti di livello, offrendo un’interpretazione delle opere in programma.

Cosa: Concerto del clarinettista Darko Brlek con un quartetto d’archi d’eccellenza su musiche di Mozart e Brahms. Dove e Quando: Mercoledì 18 marzo 2026, ore 18.00, Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Perché: Un’occasione rara per ascoltare i due massimi capolavori scritti per clarinetto e archi eseguiti da solisti di fama internazionale. L’appuntamento musicale di mercoledì 18 marzo 2026 si preannuncia come uno dei momenti più alti della stagione concertistica 2025-2026 curata da Roma Sinfonietta. Presso l’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata”, il pubblico avrà il privilegio di assistere a una performance che vede protagonista un quintetto d’eccezione. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mozart e Brahms: il grande clarinetto a Tor Vergata

