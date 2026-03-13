Venerdì 13 marzo 2026, su Amazon sono iniziate le Offerte di Primavera e tra i prodotti in evidenza c’è lo smartphone Motorola Edge 70. Questo modello ha raggiunto un nuovo prezzo minimo storico, scendendo a 452 euro, con una riduzione del 43% rispetto al prezzo di listino. La promozione ha attirato l’attenzione di molti acquirenti interessati a un dispositivo di fascia media.

È venerdì 13 marzo 2026 e il mercato degli smartphone sta vivendo un momento di svolta con l’arrivo delle Offerte di Primavera su Amazon, dove il Motorola Edge 70 ha raggiunto un nuovo minimo storico. Il dispositivo, noto per la sua estrema leggerezza, è ora disponibile a 452,20 euro, rappresentando uno sconto del 43% sul prezzo originale. Questa promozione trasforma un prodotto di fascia alta in un’opzione accessibile, mantenendo intatte le caratteristiche tecniche che lo rendono unico nel tecnologico attuale. La combinazione di uno spessore di soli 5,99 millimetri e un peso di 159 grammi ridefinisce ciò che i consumatori si aspettano da uno smartphone moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motorola Edge 70: -43% e nuovo minimo storico a 452 euro

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