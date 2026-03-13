Mostra Barbara Bonfilio - Equinozio dell' Anima

BARBARA BONFILIOEquinozio dell’anima a cura di Valentina LuziOpening sabato 21 marzo 2026 ore 17.00 – 20.00EMMEOTTO ARTE ROMAVia di San Pantaleo, 66 – 00186Fino al 31 maggio 2026La prima volta che si entra in contatto con le opere di Barbara Bonfilio la sensazione è quella di entrare in punta di piedi in un universo raffinato e allo stesso tempo accattivante, in cui le forme affiorano con delicatezza ed eleganza da un fondo indistinto, come ricordi che emergono da memorie lontane, e quasi senza accorgersene, ci si scopre ammaliati da una dimensione intima e profonda, da una visione che è sì quella dell’artista, ma finisce per appartenerci, dove riconosciamo un mondo fatto di segni, colori e corpi che ci invitano senza remore a riflettere sulla complessità dell'esistenza e dell’interiorità umana e sul nostro rapporto con la natura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

