Mose | lo Stato si assume la gestione e i fondi fissi

Uno nuovo decreto legge firmato l’11 marzo stabilisce che il sistema di barriere mobili sulla Laguna diventa di proprietà dello Stato, che si occuperà della gestione e dei fondi dedicati. L’Autorità per la Laguna riceve il compito di gestire le operazioni quotidiane e le risorse finanziarie legate alle barriere, che ora sono considerate patrimonio indisponibile dello Stato.

Un decreto legge firmato l’11 marzo ha sancito il passaggio del sistema di barriere mobili al patrimonio indisponibile dello Stato, affidandone la gestione operativa all’Autorità per la Laguna. Questa decisione assicura che nel bilancio nazionale rimarrà sempre una voce dedicata alla manutenzione e al funzionamento dell’impianto. L’intervento governativo si inserisce in una strategia più ampia volta a fronteggiare le sfide poste dal cambiamento climatico e dall’innalzamento del livello medio del mare. La consegna ufficiale avviene contestualmente al trasferimento del personale tecnico dal Provveditorato per le Opere Pubbliche verso l’ente gestore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mose: lo Stato si assume la gestione e i fondi fissi Articoli correlati Brugnaro sul Mose: «Fiducia nel governo, i fondi arriveranno»Il sindaco predica calma: «Meloni rispetterà gli impegni presi, Venezia ha bisogno di certezze». Contenuti utili per approfondire Mose lo Stato si assume la gestione e i... Temi più discussi: Il Mose si difende anche dagli attacchi cyber: protocollo tra Polizia di Stato e Consorzio Venezia Nuova; Arrivano 100 milioni per il Mose, ma l'opera non verrà azionata per i big del G20; Fattore umano primo rischio per la sicurezza informatica: Cvn per il Mose si allea con la polizia; Acqua alta a 120 centimetri, si torna a sollevare il Mose. Mose diventa 'patrimonio dello Stato', consegnato all'Autorità per la Laguna(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Con Decreto legge dell'11 marzo, il Governo ha stabilito che il Mose di Venezia è acquisito a patrimonio indisponibile dello Stato e consegnato in uso governativo ... msn.com Bando tipo per i balneari. Il Mose allo stato. Il Ponte? Si tira drittoLo schema per le gare sulle concessioni demaniali marittime arriverà entro sei mesi. Le indicazioni della Corte dei conti per il collegamento sullo Stretto saranno recepite ... msn.com Baahi ba Kubake Bongalla mose ho noka ea Makhaleng, Maseru, ba re ba phela tlokotsing ke bosieo ba tsela. Bafu ba jaroa ka mahetla, bakhachane ba palamisoa mampara, ha bakoli ba palamiso lipere hore ba fihle litsing tsa bophelo. #halephahama #moa - facebook.com facebook "Che emozione sentirsi citare dalla Pausini!" Simone Reo aka Mose e Stefano Tartaglino aka Steve Tarta sono autori e produttori de "Il meglio di me" portata da Francesco Renga sul palco dell'Ariston. #SIAE #dallapartedichicrea x.com