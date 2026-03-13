A Palermo si è spento Bruno Contrada, ex agente segreto e funzionario di polizia, che aveva 94 anni. Contrada è stato anche il numero tre del Sisde, l’allora servizio di intelligence interno. La sua morte segna la fine di una lunga carriera nel settore della sicurezza italiana.

È morto a Palermo Bruno Contrada: ex 007 e funzionario di polizia, numero 3 del Sisde, aveva 94 anni. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Morto l’ex 007 e funzionario di polizia Bruno Contrada

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