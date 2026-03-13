Morto il centauro | dramma sulla provinciale 1 a Gabiano

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, sulla provinciale 1 a Gabiano, si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un centauro. L’episodio si è svolto a Piagera, frazione del comune di Gabiano, e ha avuto conseguenze fatali per il motociclista coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Una tragica fatalità ha segnato il pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 a Piagera, frazione di Gabiano nel territorio di Alessandria. Il dramma si è consumato lungo la provinciale 1, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale con un’automobile. L’intervento immediato dei soccorritori non è riuscito a salvare l’uomo, deceduto sul posto per politrauma nonostante i tentativi di rianimazione dell’equipe dell’Elisoccorso e del mezzo avanzato proveniente da Trino. L’impatto dello scontro ha richiesto anche l’intervento della conducente dell’auto, trasportata d’urgenza all’ospedale di Alessandria tramite elicottero. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morto il centauro: dramma sulla provinciale 1 a Gabiano Articoli correlati Sestu, lutto per giovane centauro: 19 anni, incidente sulla Provinciale 9, dinamiche al vaglio.Un ragazzo di appena 19 anni ha perso la vita questo sabato in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 9, nel territorio di Sestu,... Schianto devastante sulla Marecchiese: la moto prende fuoco dopo l'impatto, morto il centauroRimini, 13 marzo 2026 – Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Marecchiese, nel tratto riminese della... Contenuti utili per approfondire Morto il centauro dramma sulla... Discussioni sull' argomento Centauro finisce con la moto contro un palo: morto un 19enne; Travolto da un’auto il centauro muore in ospedale; Dramma a Palermo, violento scontro scooter-Suv: 37enne in ospedale in codice rosso; In scooter si scontra con un'auto, poi viene travolto e ucciso da una seconda vettura. La tragedia a Conche di Codevigo. Rieti, scontro tra auto e moto a Quattro Strade: morto il centauroRIETI - Incidente stradale a Quattro Strade, un morto. L'incidente, nella zona periferica di Rieti, è avvenuto intorno alle 13: a scontrarsi un'auto e una moto, in via Torretta, verso via Acquamartina ... ilmessaggero.it #Tg2000 - Morto l’ex 007 e funzionario di polizia Bruno Contrada #13marzo #Tv2000 #BrunoContrada #Palermo #Sisde #ServiziSegreti @tg2000it x.com Un bambino di 11 anni è morto nell’esplosione di una bombola di gas collegata a una cucina da campeggio in un camper Ora il padre andrà a processo - facebook.com facebook