Morto Bruno Contrada l’ex dirigente dei servizi segreti | aveva 94 anni

È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente dei servizi segreti civili e poliziotto. Ricoprì ruoli di rilievo all’interno dell’istituzione, diventando una figura nota nel settore. La sua carriera fu caratterizzata da momenti di particolare attenzione pubblica e coinvolgimento in procedimenti giudiziari. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali.

Ex poliziotto e numero tre dei servizi segreti civili, fu al centro di una lunga e controversa vicenda giudiziaria per concorso esterno in associazione mafiosa, ottenendo poi un risarcimento di 285mila euro È morto a Palermo a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente della polizia e il numero tre del Sisde, il servizio segreto civile italiano. Napoletano di nascita, ma palermitano d’adozione, aveva trascorso gran parte della sua carriera professionale nel capoluogo siciliano, diventando una figura nota negli ambienti investigativi e di sicurezza dello Stato. Nel corso di oltre trent’anni di attività, Bruno Contrada aveva ricoperto ruoli di primo piano nella polizia e successivamente nei servizi segreti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

