Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Villar, nel Torinese, coinvolgendo un’auto e un mezzo di pulizia. La vittima, un uomo di 55 anni, ha perso la vita nello scontro avvenuto lungo una strada locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un tragico scontro mattutino ha costato la vita a un automobilista di 55 anni nella zona del Torinese. L’incidente è avvenuto in via Cumine, ex statale 24 a Villar Dora, dove una vettura privata ha investito un mezzo dedicato alla pulizia delle strade. Il conducente dell’auto è deceduto sul colpo poco prima delle 7:00, mentre un secondo coinvolto è stato trasportato all’ospedale di Rivoli. Le squadre di soccorso del 118 di Azienda Zero e i vigili del fuoco hanno lavorato rapidamente per gestire l’emergenza immediata. L’intervento dei soccorsi e la gestione della viabilità. La presenza massiccia delle forze dell’ordine e dei sanitari ha permesso di chiudere temporaneamente la strada al traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morto a 55 anni: scontro mortale con mezzo pulizia a Villar

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