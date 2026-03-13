Morte sul lavoro di un operaio | in quattro a processo per omicidio colposo

Quattro persone sono state messe sotto processo a Brindisi con l’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di un operaio avvenuta sul luogo di lavoro. La decisione è stata presa dal gup del tribunale di Brindisi, Nicola Lariccia, che ha deciso di rinviare a giudizio gli imputati. La vicenda riguarda un incidente che si è verificato recentemente e coinvolge direttamente i quattro accusati.

BRINDISI - Ieri, giovedì 12 marzo 2026, il gup del tribunale di Brindisi Nicola Lariccia ha rinviato a giudizio quattro imputati, che devono rispondere di omicidio colposo. Si svolgerà dunque un processo per capire se ci sono responsabilità penali nella morte di Paride Molene, 56enne palermitano e operaio specializzato, deceduto il 13 marzo 2025 a Fasano. Una morte bianca, una morte sul lavoro: lui e altri operai si stavano occupando dell'installazione di apparati di telecomunicazione presso la centrale Telecom in piazza Ugo La Malfa. Durante il trasporto, dal secondo al primo piano, di un armadio Rack (struttura in metallo contenente apparecchiature informatiche), Molene si accasciò e spirò subito.