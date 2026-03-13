Morte Domenico la Regione Campania chiede spiegazioni al Monaldi sul cardiochirurgo in aspettativa

La Regione Campania ha richiesto chiarimenti al Monaldi riguardo alla posizione di Mario Fittipaldi, cardiochirurgo pediatrico. Nonostante sia assunto dall’ospedale, Fittipaldi si trova in aspettativa dal 2020 e lavora a Londra. La richiesta di spiegazioni è arrivata dopo una Pec inviata dal medico. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questa situazione.