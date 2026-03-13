Morte Domenico la Regione Campania chiede spiegazioni al Monaldi sul cardiochirurgo in aspettativa
La Regione Campania ha richiesto chiarimenti al Monaldi riguardo alla posizione di Mario Fittipaldi, cardiochirurgo pediatrico. Nonostante sia assunto dall’ospedale, Fittipaldi si trova in aspettativa dal 2020 e lavora a Londra. La richiesta di spiegazioni è arrivata dopo una Pec inviata dal medico. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questa situazione.
La Regione Campania, dopo una Pec ricevuta dal medico, ha chiesto spiegazioni al Monaldi sulla posizione di Mario Fittipaldi, cardiochirurgo pediatrico che, pur assunto dall'ospedale, è in aspettativa del 2020 e presta servizio a Londra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Il giallo del chirurgo “esiliato” a Londra: la Regione Campania chiede chiarimenti al Monaldi dopo la morte del piccolo DomenicoIl caso della morte del piccolo Domenico, avvenuta dopo un trapianto di cuore fallito nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi...
Domenico, cardiochirurgo del Monaldi: “Ho buttato 11 anni per operare i bambini”NAPOLI, 03 MAR – “Io so solamente che le cose le ho fatte bene, le ho fatte bene, quindi io sono la vittima”.
Contenuti utili per approfondire Morte Domenico
Temi più discussi: A Nola i funerali del piccolo Domenico, morto dopo trapianto. FOTO; Morte del piccolo Domenico: seduta straordinaria monotematica del Consiglio regionale; Morte Domenico, ad aprile il caso in Consiglio regionale; Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico.
Morte Domenico Caliendo: la Regione chiede chiarimenti sul Monaldi, sotto esame anche la gestione della cardiochirurgia pediatricaMorte Domenico Caliendo: la Regione chiede chiarimenti sul Monaldi, sotto esame anche la gestione della cardiochirurgia pediatrica ... videonola.tv
La morte di Domenico, almeno 45 minuti senza il cuore. Meloni 'interessata a partecipare ai funerali'Domani l'incidente probatorio e l'autopsia. Accolta l'istanza ricusazione del perito Rinaldi, sostituito dal professor Ugolini Livi (ANSA) ... ansa.it
Morte del piccolo Domenico Caliendo, verifiche sull’acqua del ghiaccio a Bolzano - facebook.com facebook
Morte #Domenico, l’inchiesta può allargarsi: spunta un secondo trapianto di cuore fallito su una bimba #monaldi #napoli #8marzo #iltempoquotidiano x.com