Morte di Paolo Gaggero | indagati i titolari delle due ditte

I titolari delle aziende Sva Porte & Finestre e Lavorazioni Mignanego sono stati iscritti nel registro degli indagati in seguito alla morte di Paolo Gaggero avvenuta lunedì a Genova. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le responsabilità legate all’incidente. Le due imprese coinvolte sono state chiamate a fornire informazioni sulle condizioni lavorative e sulle eventuali mancanze.

Sono stati iscritti nel registro degli indagati i titolari delle due aziende coinvolte nella tragedia di lunedì a Genova: Sva Porte & Finestre e Lavorazioni Mignanego. La vittima, Paolo Gaggero, 61 anni, è rimasta schiacciata da una pressa industriale mentre lavorava all’interno di un capannone, perdendo la vita sul colpo. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato. A che ora si esibisce in finale . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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