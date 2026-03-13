Morte di Luca Canfora costumista di Paolo Sorrentino | la Procura di Napoli riapre il caso c’è un primo indagato

La Procura di Napoli ha riaperto l’indagine sulla morte di Luca Canfora, il costumista italiano noto per aver lavorato con registi come Paolo Sorrentino. È stato iscritto nel registro degli indagati un primo persona. La vicenda torna sotto i riflettori delle autorità che stanno approfondendo gli aspetti ancora da chiarire sulla scomparsa di Canfora.

La Procura di Napoli ha aperto un nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte di Luca Canfora, il costumista italiano conosciuto a livello internazionale per le collaborazioni con registi come Paolo Sorrentino. Lo riporta Il Corriere della Sera. Canfora fu trovato senza vita il primo settembre 2023 nelle acque di Capri, mentre era impegnato sul set del film Parthenope. La caduta avvenne nei pressi dei Giardini di Augusto e il corpo fu ritrovato il giorno successivo poco distante dalla scogliera da un canoista. Ora a finire sotto la lente degli inquirenti è un collega di Canfora, iscritto nel registro degli indagati per false dichiarazioni ai magistrati.