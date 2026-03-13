A Roma si sono svolti i funerali di Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa a 76 anni. Alla camera ardente erano presenti figure come Balivo, Luxuria e il maestro Mazza. La città si è stretta attorno alla memoria della conduttrice con parole di affetto e vicinanza. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuetudini, con tanti che hanno voluto rendere omaggio alla sua carriera.

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© Lawebstar.it - Morte di Enrica Bonaccorti: Roma saluta la conduttrice, tra i presenti Balivo, Luxuria e il maestro Mazza

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