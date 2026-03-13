Morte Canfora | Procura riapre l’inchiesta un collega

La Procura di Napoli ha deciso di riaprire l’indagine sulla morte di Luca Canfora, il costumista che è stato trovato senza vita a Capri nel mese di settembre 2023 mentre lavorava sul set di Parthenope. La riapertura dell’inchiesta avviene in seguito a nuove verifiche e alle richieste di un collega. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui possibili sviluppi.

La Procura di Napoli ha riaperto l'inchiesta sulla morte di Luca Canfora, il costumista deceduto a Capri nel settembre 2023 mentre girava Parthenope. Un collega è stato iscritto al registro degli indagati per false dichiarazioni, aprendo nuove piste investigative oltre all'ipotesi iniziale di suicidio. Il corpo del professionista fu rinvenuto dalle acque capresi dopo la caduta dai Giardini di Augusto, evento che inizialmente aveva portato alla classificazione come gesto volontario. Tuttavia, le nuove indagini della Squadra Mobile hanno messo in luce discrepanze tra le testimonianze e i filmati delle telecamere di sicurezza. L'estensione dell'indagine verso l'omicidio volontario contro ignoti risponde alle richieste pressanti dei familiari, che non accettano la dinamica di un semplice incidente o suicidio.