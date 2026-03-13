morta a 81 anni paola monnetti

Paola Monnetti, storica volontaria della Misericordia di Campi, è deceduta all’età di 81 anni. La sua scomparsa è stata comunicata recentemente, lasciando un vuoto tra coloro che l’avevano conosciuta e apprezzata. La sua attività nel settore del volontariato ha segnato il suo impegno nel tempo. La notizia ha suscitato numerosi ricordi tra i membri della comunità.

Il grande cuore di Paola Monnetti ha smesso di battere. Se ne è andata a 81 anni la storica volontaria della Misericordia di Campi. Ma anche dell’ Unitalsi e senza dimenticare quanto ha fatto durante le sue missioni umanitarie in Africa. Il volontariato era la sua bandiera e ha sempre fatto di tutto per ‘portarla’ con orgoglio. Negli ultimi anni non le era stato più possibile a causa della malattia che stava affrontando, ma in tanti gli hanno voluto dedicare un pensiero denso di affetto, fino all’ultimo saluto, nella giornata di ieri, nella chiesa di San Lorenzo. "Voglio ricordare – ha detto il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani - il grande cuore di Paola che ha avuto nel fare del bene sia alla Misericordia che con le persone assistite". 🔗 Leggi su Lanazione.it

