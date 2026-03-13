Morgan | La camorra è benefica rispetto a Israele

Durante la trasmissione Peppy Night, il cantante Morgan ha fatto dichiarazioni controverse affermando che la camorra sarebbe più benefica rispetto a Israele. Le sue parole hanno suscitato immediatamente reazioni e discussioni sui social e sui media, portando a un acceso confronto pubblico. Nessuna ulteriore spiegazione o approfondimento è stato fornito durante il programma.

Le dichiarazioni del cantante Morgan, pronunciate durante la sua partecipazione al programma Peppy Night con Peppe Iodice, hanno generato un forte dibattito pubblico. L’artista ha paragonato l’impatto della camorra a quello delle azioni di Israele, definendo la prima come un’associazione benefica rispetto alla seconda. Queste parole sono state registrate e diffuse il 12 marzo 2026, generando immediata risonanza sui social media. Il contesto della dichiarazione nasce da una polemica precedente innescata dal cantautore Sal Da Vinci, accusato di aver composto una canzone dedicata ai matrimoni camorristi. Morgan è intervenuto per difendere l’opera artistica, sostenendo che l’esistenza di un genere musicale specifico per questi eventi sarebbe un segno positivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morgan: “La camorra è benefica rispetto a Israele Articoli correlati Morgan shock al Peppy Night: "Rispetto ad Israele, la camorra è un'associazione benefica" - VIDEODopo le frasi di Cazzullo sulla canzone di Sal Da Vinci ("canzone da matrimonio camorrista"), in tanti si sono schierati in difesa del cantautore... Liv Morgan: “Con tutto il rispetto, ignoro completamente le critiche sui social”Durante l’intervista a TMZ Inside The Ring, Morgan ha parlato di come affronta i commenti negativi sui social media. Una selezione di notizie su Morgan La camorra è benefica rispetto a... Temi più discussi: Morgan shock al Peppy Night: Rispetto ad Israele, la camorra è un'associazione benefica - VIDEO; Morgan (a sorpresa) difende Sal Da Vinci dopo le critiche feroci: 'Per sempre sì? Una canzone carina; Morgan su Sal Da Vinci: Canzone interessante, una bella persona; Marano, agguato di camorra in strada: ucciso affiliato al clan Nuvoletta in pieno giorno. Morgan shock al Peppy Night: Rispetto ad Israele, la camorra è un'associazione benefica - VIDEODopo le frasi di Cazzullo sulla canzone di Sal Da Vinci (canzone da matrimonio camorrista), in tanti si sono schierati in difesa del cantautore napoletano. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Morg ... napolitoday.it Morgan (a sorpresa) difende Sal Da Vinci dopo le critiche feroci: 'Per sempre sì? Una canzone carinaIl cantante vincitore di Sanremo 2026 è stato sommerso da critiche di ogni genere e, a grande stupore di tutti, il collega Morgan è intervenuto in sua difesa. libero.it Morgan elogia Sal Da Vinci: “Canzone interessante, nella tradizione italiana” Arrivano parole di grande apprezzamento da Morgan per Sal Da Vinci. Il musicista ha commentato la canzone presentata al Festival di Sanremo definendola un progetto non banale facebook Credito privato, il segnale che arriva da JP Morgan x.com