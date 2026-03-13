Moratti stuzzica | Tocco di braccio di Ricci? A parti invertite sarebbe scoppiato il finimondo

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha commentato il tocco di Ricci durante il derby, affermando che se le situazioni fossero state capovolte, sarebbe scoppiato il finimondo. La sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ha attirato l'attenzione su questo episodio, sottolineando come, a suo avviso, ci siano differenze di trattamento tra le parti coinvolte.

Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente una lunga intervista allo storico ex Presidente dell'Inter Massimo Moratti. Tra i tanti punti toccati dall'ex numero uno nerazzurro, anche il derby di Milano perso contro il Milan di Massimiliano Allegri. In particolare, Moratti si è soffermato sulla prestazione dell'Inter, sul discusso tocco di Ricci in area di rigore e dei fischi ad Alessandro Bastoni, considerati 'assurdi'. Ecco, quindi, le sue dichiarazioni. Sul tocco di Ricci a fine derby: "Ho apprezzato che si sia scelto di tenere un profilo basso, zero alibi anche se in passato spesso quel tipo di giocata è stata punita.