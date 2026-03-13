Moratti avvisa l’Inter | Sette punti di vantaggio sul Milan non bastano Poi bacchetta Chivu

L'ex presidente dell'Inter ha commentato la situazione della squadra dopo la sconfitta nel derby, affermando che sette punti di vantaggio sul Milan non sono sufficienti. Ha inoltre criticato le prestazioni di Chivu, sottolineando alcune carenze della squadra in vista delle prossime partite. Le sue parole si inseriscono nel quadro della corsa scudetto, senza offrire analisi approfondite sulle cause della sconfitta.

Inter News 24 Moratti, storico ex presidente dell’Inter, ha analizzato la corsa scudetto dopo la sconfitta dei nerazzurri nel derby: le dichiarazioni. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti ha analizzato il momento dell’ Inter, lanciando un monito alla squadra di Cristian Chivu nonostante il primato in classifica. Con i nerazzurri attualmente a quota 67 punti, l’ex presidente ha invitato a non abbassare la guardia nella corsa scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter DERBY – «Mettere in un angolino il derby stavolta non può bastare. La squadra deve tornare a correre e a giocare. Domenica a San Siro non ho visto il fuoco, la tensione. 🔗 Leggi su Internews24.com

