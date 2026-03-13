Moratti attacca | Assurdo fischiare Bastoni I dirigenti bianconeri con quelle proteste che parlano di morte del calcio E’ stato un…

Durante un intervento pubblico, un dirigente dell’Inter ha criticato le proteste dei dirigenti bianconeri, definendole un segnale di morte del calcio. Nelle stesse dichiarazioni, è stato anche espresso disappunto per i fischi rivolti a Bastoni, considerati ingiustificati. Domani, l’Inter affronta l’Atalanta in una partita importante, dopo aver perso il derby e cercando di riprendere la marcia verso il 21° scudetto.