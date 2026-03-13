Moratti attacca | Assurdo fischiare Bastoni I dirigenti bianconeri con quelle proteste che parlano di morte del calcio E’ stato un…
Durante un intervento pubblico, un dirigente dell’Inter ha criticato le proteste dei dirigenti bianconeri, definendole un segnale di morte del calcio. Nelle stesse dichiarazioni, è stato anche espresso disappunto per i fischi rivolti a Bastoni, considerati ingiustificati. Domani, l’Inter affronta l’Atalanta in una partita importante, dopo aver perso il derby e cercando di riprendere la marcia verso il 21° scudetto.
L’Inter torna in campo domani pomeriggio contro l’Atalanta, con l’obiettivo di rialzarsi dopo il derby perso e riprendere la corsa verso il 21° scudetto della sua storia. A parlare del momento dei nerazzurri e della necessità di ritrovare convinzione è l’ex presidente Massimo Moratti che, in un’intervista concessa alla “La Gazzetta dello Sport“, suona la . L'articolo Moratti attacca: “Assurdo fischiare Bastoni. I dirigenti bianconeri con quelle proteste che parlano di morte del calcio. E’ stato un.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Massimo Moratti, frecciata alla Juventus: “Siamo molto fieri di questa ennesima conferma dello scudetto 2006. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Moratti attacca duramente gli arbitri: «Prima associazione di delinquenti che guidava il calcio. Oggi non sono all’altezza»La settimana che porta al big match di domenica sera si accende con le parole di chi quella sfida l’ha vissuta per anni dalla tribuna d’onore.
Leggi anche: Paolo Rossi su Bastoni: «Non bisognerebbe fischiare lui, ma tutta l’Inter. Oltre al tuffo c’è stato qualcos’altro di antisportivo» – VIDEO
Altri aggiornamenti su Moratti attacca
Bastoni bersagliato dai fischi, la polemica di Moratti: AssurdoDopo la simulazione con annessa espulsione di Kalulu nell'ultimo derby d'Italia, Alessandro Bastoni viene ormai fischiato dai tifosi delle altre squadre un po' in tutti gli stadi. Il difensore dell'In ... msn.com
Moratti ne ha per tutti: frecciate a Milan e Juventus. Monta la polemicaMoratti è intervenuto a proposito del caso Ricci, parlando di come a parti inverse sarebbe scoppiato il finimondo. newsmondo.it