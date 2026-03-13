La polizia locale di Monza ha sequestrato un’area agricola di via Taccona, all’angolo con via Baradello, per prevenire l’insediamento di un gruppo di nomadi. Il provvedimento è stato adottato in seguito a segnalazioni e controlli sul territorio. L’area, di proprietà privata, è stata sottoposta a sequestro temporaneo nell’attesa di ulteriori verifiche. Nessuna persona è stata fermata durante l’operazione.

Monza – Sequestrata dalla polizia locale l’area agricola di via Taccona, all’angolo con via Baradello, nell’ipotesi che si stesse insediando un gruppo di nomadi. I residenti di San Fruttuoso nei giorni scorsi avevano segnalato un possibile insediamento. Durante la giornata di mercoledì, telefono rovente alla sede della polizia locale di Monza, con i cittadini allarmati nel vedere sull’area una viavai di una quindicina di persone, con tanti bimbi piccoli. Il tam tam in quartiere, la chiamata alla Locale e al nostro giornale. “Noi qui i rom non li vogliamo” era il mormorio diffuso nel quartiere. Ma a far ipotizzare un insediamento imminente è stato soprattutto l’arrivo di un grosso camion carico di sassi per spianare il prato dell’area, circa mille metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, per evitare l’arrivo del campo nomadi il comune sequestra un’area agricola

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