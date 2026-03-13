Montignoso | 9 partiti in alleanza per il 2026

A Montignoso, nove partiti hanno scelto di formare un'alleanza per le elezioni del 2026. La città, situata nella provincia di Massa-Carrara, si prepara a una fase di cambiamenti politici significativi, con i diversi gruppi pronti a presentare le proprie candidature e programmi per il prossimo mandato amministrativo. La scena politica locale si sta strutturando in vista delle consultazioni previste tra circa due anni.

Nel cuore della provincia di Massa-Carrara, il comune di Montignoso sta vivendo un momento di ridefinizione politica cruciale in vista delle elezioni amministrative della primavera del 2026. Nove forze politiche hanno siglato un’alleanza che unisce la tradizione del centrosinistra all’ingresso strategico del Movimento 5 stelle, con l’obiettivo dichiarato di dare continuità a quindici anni di gestione locale. Questo accordo segna non solo una fusione elettorale, ma un tentativo concreto di costruire un programma condiviso partendo dai risultati già ottenuti nell’amministrazione corrente. L’iniziativa nasce dalla volontà esplicita di consolidare il lavoro svolto dal 2021, riconoscendo i progressi fatti nel risanamento finanziario e nel potenziamento dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montignoso: 9 partiti in alleanza per il 2026 Articoli correlati Jolo, caccia ai 3 punti contro il Montignoso"Mi aspetto un girone di ritorno impegnativo, perché anche le squadre che all’inizio ci hanno forse sottovalutato adesso ci conoscono e ci... Montignoso crolla: 1-3 al Del Freo, il Pietrasanta ribaltaIl Montignoso ha perso 1-3 contro il Pietrasanta allo stadio Del Freo, nonostante il gol di Bertuccelli.