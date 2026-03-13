Montevarchi Prove di carico sul Loggiato di Piazza Vittorio Veneto

Martedì prossimo, tra le 8.30 e le 16.00, la terrazza del loggiato di Piazza Vittorio Veneto a Montevarchi sarà sottoposta a prove di carico. L’intervento riguarda la verifica della capacità strutturale dell’area, che sarà temporaneamente interessata da attività di controllo. La zona sarà chiusa al pubblico durante le operazioni, ma il traffico verrà gestito per limitare i disagi.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Martedi prossimo, dalle 8.30 alle 16.00, la terrazza del loggiato di Piazza Vittorio Veneto a Montevarchi sarà interessata da prove di carico. Per garantire la sicurezza dell’intervento, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione. La corsia lato sud sarà regolata a senso unico alternato dal personale a terra, mentre la corsia lato nord sarà riservata alla sosta dei mezzi impegnati nei lavori. Sarà inoltre vietato il passaggio pedonale sotto il loggiato, con sospensione temporanea delle attività di vendita e somministrazione presenti. La ditta incaricata installerà opportuna segnaletica di cantiere per indicare percorsi pedonali alternativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi. Prove di carico sul Loggiato di Piazza Vittorio Veneto Articoli correlati Prove di carico terrazza piazza Vittorio Veneto: cambia la viabilitàL’amministrazione comunale di Montevarchi informa la cittadinanza che martedì 17 marzo 2026, dalle ore 8. A Firenze inaugurata la piazza Cavalieri di Vittorio VenetoFirenze, 1 marzo 2026 - E' stata inaugurata a Firenze la riqualificazione della piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel Quartiere 5 della città. Tutti gli aggiornamenti su Montevarchi Prove di carico sul... Prove di carico terrazza piazza Vittorio Veneto: cambia la viabilitàL’amministrazione comunale di Montevarchi informa la cittadinanza che martedì 17 marzo 2026, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, saranno effettuate prove di carico sulla terrazza del loggiato di Piazza Vit ... arezzonotizie.it Montevarchi. Prove di carico sul Loggiato di Piazza Vittorio VenetoArezzo, 13 marzo 2026 – Martedi prossimo, dalle 8.30 alle 16.00, la terrazza del loggiato di Piazza Vittorio Veneto a Montevarchi sarà interessata da prove di carico. Per garantire la sicurezza ... lanazione.it