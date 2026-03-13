Montevarchi Lavori PNNR e interruzione di energia elettrica

A Montevarchi, il 13 marzo 2026, è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica. L’intervento mira a effettuare lavori di manutenzione e potenziamento della rete elettrica. L’interruzione si inserisce in un progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Regione ha comunicato che i lavori riguarderanno le zone interessate dall’intervento.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Interruzione programmata dell’energia elettrica a Montevarchi per consentire interventi di manutenzione e potenziamento della rete nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La società E-Distribuzione, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione del gruppo Enel, ha annunciato che martedì 17 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’energia elettrica in un’area della città compresa tra via Burzagli e via di Terranuova. L’intervento riguarda in particolare lavori sulla cabina elettrica denominata “Spedaluzzo”, inseriti nella programmazione degli interventi previsti dal PNRR, che dovranno essere completati entro le scadenze stabilite dal piano nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi. Lavori PNNR e interruzione di energia elettrica Articoli correlati Interruzione di energia elettrica per lavori Pnrr a MontevarchiArezzo, 25 febbraio 2026 – Interruzione di energia elettrica per lavori Pnrr in loc. Montevarchi, interruzione dell’energia elettrica il 25 febbraio per lavori PNRRArezzo, 18 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Montevarchi e E-Distribuzione informano la cittadinanza che mercoledì 25 febbraio 2026,...