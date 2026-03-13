Monteforte Cilio all' attacco dopo il riconteggio | Siricio inizi ad amministrare davvero
Dopo il riconteggio delle schede a Monteforte, Cilio ha commentato criticamente le dichiarazioni di Siricio, invitandolo a iniziare a amministrare concretamente. Cilio ha espresso la sua opinione sulla posizione di Siricio, sottolineando che, a suo avviso, dovrebbe concentrarsi sulle attività di governo piuttosto che sui commenti sul rispetto delle procedure. La situazione rimane al centro di un acceso scambio di battute pubbliche.
Scontro in aula dopo le irregolarità emerse. L'opposizione chiede risposte immediate sui nodi irrisolti “Mi sembra davvero scontato, se non superfluo, che Fabio Siricio sottolinei il suo pieno rispetto per il lavoro svolto dal TAR e dalla Prefettura. Ci mancherebbe altro, soprattutto dopo le sue continue, e non di rado fuori luogo, esternazioni sulla centralità della legalità nella sua azione amministrativa”. “Il sindaco sottolinea che l’attività amministrativa proseguirà senza interruzioni? Anche questa mi sembra un’uscita decisamente superflua”, attacca ancora la Consigliera comunale. “Quest’amministrazione dovrà andare avanti almeno fino a giugno, quando il Tar si esprimerà nel merito della vicenda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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