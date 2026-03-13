Montecassiano | lite notturna due giovani accoltellati

Nella notte a Montecassiano, un uomo di quarantquattro anni è stato denunciato dopo una lite che si è conclusa con due giovani accoltellati. L’incidente è avvenuto in un momento di tensione tra più persone, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità stanno ancora svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Nel cuore della notte di Montecassiano, una lite banale si è trasformata in un drammatico scontro con armi bianche, portando alla denuncia di un uomo di quarantquattro anni. L'episodio, avvenuto nella prima settimana di febbraio alle tre del mattino, ha lasciato due giovani feriti e ha attivato le indagini dei carabinieri che hanno già individuato l'aggressore. La dinamica descritta dalle autorità rivela come un semplice diverbio sia sfociato in violenza fisica all'esterno di un locale notturno ormai chiuso. I testimoni hanno segnalato movimenti sospetti nel buio della strada, descrivendo la fuga precipitosa delle vittime e dell'aggressore.