Durante la puntata di venerdì 13 marzo di Otto e mezzo su La7, Tomaso Montanari ha rivolto un attacco diretto a Giorgia Meloni, commentando l’intervento sull’Iran. Con parole durature, ha attribuito la responsabilità delle tensioni in Iran alla leader politica, senza appoggiarsi a ipotesi o analisi, ma puntando il dito in modo chiaro e deciso.

L'attacco in Iran? Colpa di Giorgia Meloni. Tomaso Montanari non si smentisce nel corso della puntata di venerdì 13 marzo di Otto e mezzo, su La7. Lo storico dell'arte, rettore dell'Università per stranieri di Siena, commenta la posizione del Consiglio Supremo di Difesa: l'Italia non è in guerra e non vuole entrarci. "Lo presiede il Capo dello Stato che su questa guerra è stato subito molto fermo e molto chiaro e poi lo dice la Costituzione più che Guido Crosetto, questa guerra di aggressione criminale non è nostra, non potrebbe esserlo nemmeno se il governo dicesse il contrario", attacca il paladino della sinistra... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Montanari senza freni: "A 90 gradi", attacco scomposto a Meloni

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