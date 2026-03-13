Montagna | 7 miliardi di indotto e 1,8 milioni di posti

Oggi, 13 marzo 2026, si è acceso il confronto tra due visioni opposte sulla montagna italiana. Da un lato, si evidenziano i 7 miliardi di euro di indotto e i 1,8 milioni di posti di lavoro legati al settore montano. Dall’altro, si discute delle criticità e delle sfide che coinvolgono questa parte del Paese. La discussione riguarda gli aspetti economici e occupazionali di questa realtà.

Il confronto tra due visioni opposte sulla montagna italiana si è acceso con forza oggi, 13 marzo 2026. L’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF), avvalendosi di uno studio commissionato a PwC Italia, ha smontato i dati presentati da Legambiente nel rapporto Nevediversa, evidenziando come la narrazione ambientalista ignori il motore economico reale delle comunità alpine. I numeri emergono chiari e inconfutabili: il comparto funiviario non si limita ai soli bilanci delle società gestori, ma genera un indotto turistico che sfonda la barriera dei 7 miliardi di euro. Mentre l’inverno olimpico Milano-Cortina 2026 è ancora in corso, le regioni del Nord Italia dimostrano che gli impianti di risalita sono colonne portanti per evitare lo spopolamento delle valli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montagna: 7 miliardi di indotto e 1,8 milioni di posti Articoli correlati Nuovo stadio della Roma è realtà, costa 1,38 miliardi ma indotto da oltre 3,3 miliardiNel Piano economico finanziario asseverato e protocollato dalla Roma, il costo complessivo dell’operazione per la costruzione del nuovo stadio della... Realco, Fiazza: "A rischio posti di lavoro dell'indotto anche a Fontevivo"“La crisi del gruppo Realco non può trasformarsi in un conto da pagare per i lavoratori. Contenuti e approfondimenti su Montagna 7 miliardi di indotto e 1 8... Temi più discussi: Effetto Olimpiadi sul turismo bresciano: Nelle strutture in montagna un inverno da sold out; Vacanze sulla neve: un giro d’affari da 6,7 miliardi; Montagna, il 90% dei fondi pubblici destinati al turismo sostiene il sistema neve tradizionale; Economia della montagna, lo studio ANEF–PwC: Ogni euro negli impianti ne genera 5 sul territorio. Montagna, 9 mln di italiani sulla neve: giro d’affari da 6,7 miliardiOltre nove milioni di italiani sulla neve. E’ questa la stima per il trimestre gennaio-marzo di Federalberghi, che in un’indagine realizzata con Tecnè conferma l’amore dei nostri connazionali per la ... guidaviaggi.it Neve d’oro: vacanze da 6,7 miliardi. Presenze record nel brescianoBoom di presenze anche nel primo trimetsre e strutture verso il tutto esaurito. A rivelarlo è uno studio di Federalberghi Brescia. GIRO D'AFFARI MILIARDARIO ... elivebrescia.tv Il video pubblicato su Instagram da @hispaniamediatv mostra una ciclista che rischia di scivolare da una scogliera mentre percorre una apparentemente pericolosa strada di montagna. L'incidente, per fortuna non trasformatosi in tragedia, è stato registrato g - facebook.com facebook A Gusto Montagna la cucina vegetale di Davide Guidara x.com