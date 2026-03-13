Monsignor Paolo Martinelli | La nostra Chiesa di migranti che dal Golfo chiede la pace

Monsignor Paolo Martinelli, ex vescovo ausiliare di Milano e attualmente vicario apostolico dell’Arabia Meridionale, ha 67 anni e fa parte della Chiesa dei migranti che operano nel Golfo. Dal luglio del 2022 guida questa giurisdizione della Chiesa cattolica con sede ad Abu Dhabi, presso la cattedrale di St.

Frate minore cappuccino, ex vescovo ausiliare di Milano, 67 anni, monsignor Paolo Martinelli è dal luglio del 2022 vicario apostolico dell’Arabia Meridionale, una giurisdizione della Chiesa cattolica che comprende Emirati Arabi Uniti (il vicariato ha sede ad Abu Dhabi, presso la cattedrale di St. Joseph, Oman e Yemen, ripercorrendo così le orme di tanti confratelli: i frati cappuccini, infatti, operano nella penisola arabica da più di un secolo, secondo una missione che fu loro ufficialmente affidata nel 1916. Il vicario, dunque, si trova impegnato a curare una comunità di circa un milione di cattolici in una delle zone ora più “calde” del pianeta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

