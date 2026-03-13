Moneta un decimale Istat di troppo

La pubblicazione di Moneta, in uscita domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, affronta il tema dei decimali Istat e delle recenti oscillazioni del mercato energetico. La rivista analizza i dati aggiornati e le variazioni nelle statistiche ufficiali, offrendo un quadro dettagliato sulle tendenze attuali. Il numero si concentra inoltre sulle questioni legate ai prezzi dell’energia e alle conseguenze immediate di queste variazioni.

La fiammata dell'energia riaccende timori, interrogativi e dibattiti. Il nuovo numero di Moneta, da domani in edicola con Il Giornale, Libero e Il Tempo, parte proprio da qui per fare ordine tra allarmi e prospettive. A cominciare dalle nuove rotte del gas, con i possibili fornitori alternativi per l'Italia, e il ritorno del nucleare. Nell'intervista a Massimo Lombardini dell'Ispi, prende forma la mappa dei nuovi flussi energetici sullo scacchiere internazionale, mentre sul fronte micro, si calcolano le conseguenze nel portafoglio delle famiglie italiane. Ripercussioni in vista anche per le schede di memoria e dei semiconduttori, diventati il carburante dell'intelligenza artificiale.