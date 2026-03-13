mondiali 2026 tutte le partite su dazn

Tutte le partite dei Mondiali 2026 saranno trasmesse su DAZN, che ha acquisito i diritti per la copertura dell'evento. La competizione si svolgerà in diverse città degli Stati Uniti, del Messico e del Canada. La fase a gironi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale saranno visibili sulla piattaforma streaming, senza alternative televisive ufficiali.

Quella che verrà sarà un’estate nel segno dei Mondiali 2026. Con la speranza che l’Italia torni a disputare il massimo campionato di calcio riservato alle Nazionali, la Rai si è assicurata in chiaro l’esclusiva di 32 partite, mentre l’intero torneo sarà disponibile al pubblico italiano in diretta e on demand solo su DAZN. Il servizio streaming che garantisce la visione del campionato di Serie A si è aggiudicato i diritti esclusivi per trasmettere in Italia tutte le 104 partite della Coppa del Mondo 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha parlato di “un traguardo storico”, mentre Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha sottolineato come la piattaforma sia sempre più “partner di riferimento per lo sport premium”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Mondiale 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in esclusiva streaming

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