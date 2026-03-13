Monaldi chi sostituisce i medici sospesi dopo la morte del piccolo Domenico

All’Ospedale Monaldi di Napoli, dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, non ci sarebbero cambiamenti nella gestione dei medici sospesi. La posizione del nosocomio indica che non si verifica alcuna vacanza di potere nella sezione di trapiantologia pediatrica. La notizia riguarda esclusivamente la stabilità dei ruoli e delle responsabilità all’interno del reparto.

L'associazione Associazione cardiotrapiantati italiani: "Nessuna vacanza di potere. La Direzione non poteva scegliere meglio" Non esisterebbe alcuna vacanza di potere nella trapiantologia pediatrica dell'Ospedale Monaldi di Napoli dopo la drammatica morte del piccolo Domenico Caliendo in seguito a un trapianto di cuore con un organo compromesso. È quanto assicura la sezione campana dell'Associazione cardiotrapiantati italiani (ACTI), che rappresenta oltre 400 pazienti e le loro famiglie. La nota è stata inviata dopo che nella giornata di ieri, 12 martzo, il Comitato dei genitori dei bambini trapiantati e trapiantati adulti aveva denunciato “disorganizzazione e mancanza di trasparenza nella gestione del Centro Trapianti del Monaldi”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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