Il Monaco ha annunciato la separazione consensuale dall’allenatore Vassili Spanoulis, segnando un cambiamento importante in vista della stagione 2025-2026. Al suo posto, la guida tecnica sarà affidata a Marokishvili. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club e rappresenta un punto di svolta per il team in vista delle prossime competizioni.

La separazione consensuale tra il Monaco e l’allenatore Vassili Spanoulis segna una svolta decisiva per la stagione 2025-2026. Dopo aver raggiunto la finale di Eurolega lo scorso maggio, perdendola contro il Fenerbahce, la squadra monegasca ha subito un crollo nelle ultime settimane con sette sconfitte in otto gare. Al comando della panchina subentra Manuchar Marokishvili, figura già nota nel italiano. L’impatto del cambio tecnico sulla stabilità sportiva. La decisione di sostituire Spanoulis nasce direttamente dalla crisi di risultati che ha spinto il club verso la bagarre play-in, nonostante un inizio di stagione positivo. L’ex stella greca, dopo quasi un anno e mezzo di collaborazione, non è riuscito a mantenere i livelli raggiunti nella corsa ai playoff europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco: addio Spanoulis, Marokishvili alla guida

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta presa a pallate dal Bayern Monaco: l’addio alla Champions League è una figuraccia

Monaco, Merz dà l’addio alla leadership Usa.L'invito di Macron all'Ue: basta essere timidiDALLA NOSTRA INVIATAMONACO - Ci è voluto un anno, ma sullo stesso palco dove JD Vance è venuto a provocare e offendere l’Europa, il cancelliere...

Una raccolta di contenuti su Monaco addio Spanoulis Marokishvili...

Argomenti discussi: Eurolega, il Monaco e Spanoulis si separano: panchina a Markoishvili.

Eurolega, il Monaco e Spanoulis si separano: panchina a MarkoishviliPoco meno di un anno fa il Monaco arrivava fino alla finale di Eurolega, poi persa contro il Fenerbahce, e a guidarla in panchina c’era l’ex leggenda di Olympiacos e Panathinaikos Vassili Spanoulis. L ... sport.sky.it

Terremoto Monaco: Spanoulis non è più l'allenatore. Arriva l'ufficialitàLa situazione AS Monaco porta a nuovi addii. Dopo le rescissioni di Yoan Makoundou e David Michineau, arriva l'uscita ufficiale di coach Vassilis Spanoulis. pianetabasket.com