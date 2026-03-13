' Molto dolore per nulla' | un monologo potente sull’amore che fa male

Mercoledì 25 marzo alle 21.00 alla La Città del Teatro si tiene lo spettacolo 'Molto dolore per nulla', scritto e interpretato da Luisa Borini. Il monologo, che ha ottenuto il Premio In-Box 20242025, è dedicato all’esperienza dell’amore che provoca sofferenza. L’evento si svolge in un teatro italiano, attirando l’attenzione di pubblico e critici.

Mercoledì 25 marzo alle ore 21.00 alla La Città del Teatro arriva 'Molto dolore per nulla', spettacolo scritto e interpretato da Luisa Borini, vincitore del Premio In-Box 20242025, uno dei riconoscimenti più importanti dedicati alla nuova scena teatrale italiana.Il monologo affronta con ironia, lucidità e profondità il tema della dipendenza affettiva, intrecciando autobiografia, stand-up comedy e narrazione teatrale in un racconto intenso e universale.In scena Borini dà voce a una donna che ha costruito la propria identità intorno al bisogno di essere amata e alla paura di essere abbandonata. Un percorso emotivo fatto di relazioni sbagliate, illusioni romantiche e momenti di risveglio, che conduce lentamente verso la consapevolezza e la possibilità di ricominciare.