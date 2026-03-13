Moleskine venduta | 506 milioni e il nuovo inizio di Maria

Moleskine è stata venduta per 506 milioni di euro, segnando la conclusione di un capitolo importante per il marchio. Maria Sebregondi, fondatrice dell’azienda, intraprende così una nuova fase, lasciando alle spalle il passato e affrontando un futuro diverso. La trattativa si è conclusa con successo, portando a un cambio di proprietà e a una riorganizzazione del brand.

La vendita di Moleskine per 506 milioni di euro segna la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova fase per Maria Sebregondi, fondatrice del marchio. L’impero dei taccuini nati da un’idea letteraria è ora proprietà del gruppo belga D’Ieteren, mentre la creatrice si rivolge al settore non profit. Il successo globale di questo oggetto iconico nasce da una lettura casuale degli anni ’90, trasformando un semplice quaderno in uno strumento culturale diffuso in 114 Paesi. La storia dimostra come un’intuizione basata su dettagli estetici abbia generato un valore economico straordinario senza cadere nel lusso esclusivo. Dall’intuizione letteraria all’impero cartaceo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moleskine venduta: 506 milioni e il nuovo inizio di Maria Articoli correlati Nuovo record, carta Pokémon venduta a 16,5 milioni di dollari: perché Pikachu Illustrator vale così tantoIl Pikachu Illustrator PSA 10 di proprietà di Logan Paul è stato venduto per 16,49 milioni di dollari. Ferrari 250 GTO venduta a 38 milioni di dollari, scoperto il compratoreÈ stato scoperto il compratore della Ferrari 250 GTO Bianco Speciale venduta all'asta per 38 milioni di dollari, poco più di 32...