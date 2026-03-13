Il match tra Modena e Spezia si ripropone come un ritorno di un passato recente, con le due squadre pronte a sfidarsi di nuovo. Dopo due sconfitte e un pareggio, il Modena affronta questa partita con l’obiettivo di cambiare rotta, mentre lo Spezia cerca di consolidare i risultati ottenuti nelle ultime uscite. La sfida si svolge su un campo che ha visto già momenti intensi in questa stagione.

Come già successo all’andata, anche in questo girone di ritorno la sfida con lo Spezia arriva, per il Modena, dopo due sconfitte e un pari. Andrea Sottil bada poco a questi corsi e ricorsi storici, e parla del match con i liguri dando alla sfida l’importanza che ha ogni gara che arriva nella parte finale del campionato. "Noi abbiamo un obiettivo ben chiaro, siamo sul pezzo e vogliamo conquistarlo a tutti i costi. Chiaro che adesso le partite diventano tutte più difficili, molto bloccate tatticamente. Lo Spezia, nonostante le difficoltà che sta incontrando in questa stagione, è una buona squadra e non dimentichiamo che per larga parte è la stessa che un anno fa ha giocato la finale dei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Modena-Spezia, come un revival: "Partite bloccate, serve incoscienza"

