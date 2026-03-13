Mm6 Camicia Logo | Analisi tessuto vestibilità e abbinamenti

Cotone e stampa: come si sente la Mm6 sul corpo. Indossare questa camicia Mm6 Maison Margiela significa confrontarsi con un approccio che mescola l'estetica streetwear con una struttura classica, ma con un tocco di irriverenza tipica del brand. Il punto di partenza è il tessuto: si tratta di cotone liscio, un materiale che offre immediatamente una sensazione di freschezza e leggerezza al contatto con la pelle. La superficie...