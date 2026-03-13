Mister Rubinacci non ha paura | A Bari fondamentale l’emotività

Durante la conferenza stampa, Lorenzo Rubinacci ha dichiarato che non prova paura in vista della partita contro il Bari, sottolineando invece l'importanza dell’emotività nel match. Ha parlato della sfida di domani, evidenziando come questa componente possa influenzare il risultato. Rubinacci ha esposto chiaramente il suo atteggiamento, concentrandosi sulla preparazione e sulla gestione delle emozioni in vista dell'incontro.

"Niente paura". È questo il messaggio più forte che arriva dalla conferenza stampa di Lorenzo Rubinacci per presentare la sfida di domani con il Bari. Il tecnico granata vuole infatti ribellarsi ad un destino che per molti tifosi sembra già scritto. "Non voglio fare polemica – argomenta il mister della Reggiana – ma anche da parte dei giornalisti sento sempre queste parole: paura di vincere, paura di perdere.Noi non alleniamo la paura o la depressione: noi alleniamo l’energia. Poi magari non ci riusciamo, ma non mi piace tirare fuori queste parole. Siamo tutti i primi tifosi della Reggiana e allora vorrei sentir parlare di ambizione, di consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

