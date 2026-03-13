Missili supersonici cinesi in Europa | ecco cosa sta succedendo

La Serbia ha annunciato di avere a disposizione missili supersonici di provenienza cinese. La notizia si diffonde dopo che alcune immagini dei sistemi d’arma sono apparse online, mostrando chiaramente le apparecchiature in questione. La conferma ufficiale arriva dopo settimane di indiscrezioni e fotografie che avevano alimentato le speculazioni su questa presenza militare.

La Serbia ha confermato di possedere missili supersonici cinesi. La notizia è particolarmente rilevante, visto che l’indiscrezione era emersa nelle scorse ore attraverso varie foto dei sistemi d’arma trapelate sul web. Le immagini, diffuse sui social e su blog militari, mostravano infatti presunti missili CM-400AKG montati su jet MiG-29. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha adesso dichiarato all’emittente nazionale che il suo Paese possiede “un numero significativo di questi missili e ne avrà ancora di più”, aggiungendo che sono “estremamente costosi” ed “estremamente efficaci”. Missili cinesi per la Serbia?. Come ha sottolineato Agence France-Presse, la mossa di Belgrado è arrivata in un contesto di forte modernizzazione militare da parte del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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