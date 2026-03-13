L'Iran ha lanciato missili in Turchia e inviato spie a Creta, segnando un’ulteriore escalation delle sue azioni nella regione. Il nuovo attacco contro la base di Incirlik rappresenta una sfida diretta alla diplomazia turca, mentre le attività di spionaggio a Creta rafforzano la presenza iraniana nei territori mediterranei. Questi eventi si inseriscono in un quadro di crescenti tensioni tra i Paesi coinvolti.

Il nuovo attacco iraniano a Incirlik apre un altro capitolo della crisi in Medio Oriente, perché di fatto mette a dura prova la diplomazia del governo turco. Recep Tayyip Erdogan, già in occasione del primo missile intercettato sui cieli delle due basi, aveva fatto capire di poter comprendere “l’errore”, al fine di non esarcerbare gli animi già altamente tesi. Ma adesso le cose potrebbero cambiare dal momento che il nuovo attacco alla Turchia si lega con l’attacco alla base italiana di Erbil e al drone lanciato contro la base inglese a Cipro. Secondo l’agenzia di stampa turca “ Anadolu ” le sirene d’allarme sono risuonate nella base aerea di Incirlik, utilizzata dalla Nato, nella provincia di Adana, nel sud-est della Turchia per via di un missile balistico lanciato dall’Iran verso la struttura che ospita truppe americane. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Missili in Turchia e spie a Creta. La doppia mossa dell’Iran

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