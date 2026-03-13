Un missile balistico lanciato dall’Iran è stato intercettato mentre entrava nello spazio aereo della Turchia. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e ha coinvolto le forze di difesa turche, che hanno attivato i sistemi di intercettazione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui danni o sulla provenienza del missile.

Un proiettile balistico lanciato dall’Iran è stato intercettato mentre violava lo spazio aereo della Turchia. L’abbattimento è opera dei sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato, attualmente dispiegati nel Mediterraneo orientale. Il Ministero della Difesa di Ankara ha confermato l’evento con una nota ufficiale. L’incidente segna il terzo missile abbattuto in questa sequenza di eventi che hanno coinvolto la regione. Le autorità turche dichiarano di adottare tutte le misure necessarie contro minacce dirette al loro territorio. Sono già avviati contatti diplomatici per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto con il paese interessato all’origine del lancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missile iraniano abbattuto: la Nato protegge la Turchia

