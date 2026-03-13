Misilmeri con la nuova fognatura stop allo sversamento delle acque nere nel vallone Sant' Antonio

Oggi a Misilmeri sono state consegnate le opere per il nuovo collettore fognario nella zona nord ovest del centro abitato, in contrada Scozzari. Con questa installazione si interrompe lo sversamento delle acque nere nel vallone Sant’Antonio, migliorando la gestione dei rifiuti liquidi nel territorio. La realizzazione del progetto rappresenta una tappa importante per la rete fognaria locale.

Sono state consegnate oggi le opere relative alla realizzazione del collettore fognario della zona nord ovest del centro abitato di Misilmeri, in contrada Scozzari. L’incontro è avvenuto stamattina al Comune di Misilmeri alla presenza del Sub Commissario Toto Cordaro, dei tecnici della Struttura per la depurazione e dell’Amministrazione comunale di Misilmeri che gestirà il servizio. “L’impegno della Struttura per la depurazione in provincia di Palermo non si ferma - ha commentato Cordaro -. La consegna di oggi a Misilmeri ne rappresenta una prova concreta. Abbiamo completato questo intervento nei tempi previsti e continuiamo a lavorare affinché in questo il sistema-paese centri il suo obiettivo di allineare le nostre comunità agli standard europei in tema di tutela ambientale”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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