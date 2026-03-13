Misericordia | Giacomo Bassi riconfermato Governatore

Giacomo Bassi è stato confermato come Governatore della Misericordia di San. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda la sua leadership per un nuovo mandato. La nomina è stata ufficializzata durante l’assemblea dei membri dell’associazione, che ha approvato all’unanimità la sua riconferma. Bassi continuerà a guidare l’organizzazione, mantenendo il suo ruolo di rappresentante principale.

Riconfermato il Governatore Giacomo Bassi (nella foto) alla guida della Misericordia di San Gimignano e riconfermati, in blocco, sia il vice Governatore Michele Bartaloni, la segretaria Lidia Tabani, l'ispettore ai servizi Giacomo Pagliai con i consiglieri Eliana Fioravanti, Andrea Di Marco, Nino Errico, Paola Castaldi e Vincenzo Castagna, come di diritto torna il correttore spirituale don Gianni Lanini, proposto della parrocchia di San Gimignano. Tutti al loro posto. "Ringrazio i componenti del Magistrato – la riflessione di Bassi per la terza volta alla guida della Misericordia che si porta dietro il centenario certificato di nascita 1792 –, che mi hanno espresso unanimemente fiducia e totale collaborazione per un nuovo mandato di Governatore e quindi di rappresentante legale dell'Associazione.