minacce e botte agli avversari daspo a dirigente e giocatori

A Lucca, il 13 marzo 2026, durante una partita di calcio, un dirigente e un giocatore della Popolare Trebesto sono stati colpiti da un daspo dopo aver minacciato e aggredito gli avversari al termine dell’incontro. La decisione è stata presa in seguito agli episodi di violenza verificatisi sul campo, che hanno portato all’adozione di misure di divieto di accesso agli impianti sportivi.

Lucca, 13 marzo 2026 – Minacce e botte a fine partita al presidente della squadra avversaria, scatta così il daspo (divieto di accesso agli impianti sportivi) per un dirigente e un giocatore della Popolare Trebesto. Sono i due provvedimenti emessi nei giorni scorsi dalla polizia della questura di Lucca su segnalazione dei carabinieri di Borgo a Mozzano a seguito dei fatti avvenuti dopo il match di terza categoria giocato il 3 gennaio al campo sportivo comunale ‘Bardo’ di Sorbano del Giudice. Stando ai primi riscontri dell’indagine avviata proprio per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi, al termine dell’incontro di calcio avvenuto a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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