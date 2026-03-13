In Scandinavia, sempre più padri scelgono di restare a casa con i figli neonati, dimostrando una partecipazione attiva alla cura dei bambini. In parchi e caffè, si vedono spesso uomini che spingono passeggini, portano i neonati nei marsupi e sorseggiano cappuccini mentre il bambino dorme. Questa tendenza si nota come una presenza quotidiana e consolidata nel panorama familiare locale.

Passeggini spinti da uomini, marsupi con neonati e cappuccini bevuti lentamente dai padri, mentre il bambino dorme. Nei parchi e nei bar delle città scandinave è una scena normalissima, tanto che questi padri hanno persino un soprannome: milk daddy. Il termine nasce in Svezia, ma ormai viene usato per descrivere un fenomeno diffuso in tutta l’Europa del Nord: padri che, grazie ai lunghi congedi parentali, trascorrono mesi a casa con i loro figli appena nati. Non si tratta solo di una moda o di un trend social. I milk daddy sono il risultato di decenni di politiche pubbliche e di un cambiamento culturale profondo che ha trasformato il modo in cui la paternità viene vissuta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milk daddy: chi sono i papà scandinavi che stanno a casa con i neonati

