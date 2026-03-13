Milano sale su palco e consegna a Meloni suo libro | Aspetto dimissioni da Mattarella Imbarazzo per la premier

Prima dell’intervento della Presidente sul palco del Teatro, una persona sale sul palco e consegna un libro alla premier, con un messaggio scritto sulla copertina. La scena si svolge prima dell’inizio del discorso di Meloni, generando un momento di imbarazzo tra il pubblico e la stessa premier. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento.

(LaPresse) – Prima dell'inizio dell'intervento della Presidente Giorgia Meloni sul palco del Teatro Parenti a Milano giovedì sera è salito un uomo che ha consegnato alla premier un libro dicendole di aspettarsi "le dimissioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella", prima di essere fermato e consegnato dalla Digos. Si tratta di Orazio Maurizio Musumeci e il libro consegnato è 'Il 13esimo presidente'. Sui suoi social aveva annunciato la sua partecipazione all'evento organizzato da FdI a sostegno del Sì al Referendum per un "faccia a faccia con la Presidente Meloni". Nel 2013 Musumeci si propose come candidato alla Presidenza della Repubblica.